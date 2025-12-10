Haridusasutuste puhul peaks mugav ja ühtlane sisekliima olema üks alusmõtteid, sest toetab õppetööd ja üldist heaolu. Kõik on seda ilmselt kogenud – mõtted hajuvad laiali, kui midagi otseselt häirib.

Liiga külm põrand tekitab klassiruumis ebamugavust, jalad annavad info kiiresti edasi ja keskendumine jätab soovida. Kui õpilased ei keskendu, on see juba õpetaja mure ja tekib surnud ring. Üks mure võiks ju ometi vähem olla? Tänapäeval ei ole lahendused ka üleliia keerukad või kallid.

Termostaat – põrandakütte regulaator – tagab selle, et põrandapind püsib soojana, temperatuur on stabiilne ja ruum õppimiseks mugav, mitte veel üks probleem. Kliima1 valikus olevad seadmed aitavad haridusasutustes kujundada mugava ja energiasäästliku keskkonna, kus fookuses on õppimine.

Miks on põrandakütte regulatsioon oluline?

Klassiruumis või õpitoas on suureks abiks, kui põrand ei ole jäine või jahe. Õpilased võivad istuda pikalt isegi põrandal. Mugavam on istuda, liikuda ja rühmatöid teha – tänapäevased õpikeskkonnad soosivad kohati isegi lamasklemist. Termostaat muudab soojenduse efektiivseks, kontrollides küttesüsteemi koos anduriga, mis hoiab põrandat nii liigse kuumenemise kui ka jahtumise eest.

Regulaatoriga on võimalik luua ka erinevaid kütteprogramme: soojendada põrand hommikul enne tunde, hoida päevasel ajal stabiilset temperatuuri ja jahutada pärast päevatööd. Õpetajatel ja haldusmeeskondadel on termostaatide järgi võimalik ruumi temperatuuri mugavalt jälgida ja näha, kui palju kütet on kasutatud. Seeläbi saab ka energiakulu vähendada.

Ette võib kujutada järgmist olukorda: sügisesel hommikul on klassiruumi põrand üleöö jahtunud, aknad on udused ja ruumis niiskus. Kui see ruum oleks varustatud korraliku termostaadiga, alanuks ruumi soojendamine juba tunde enne õppepäeva algust ning soe ruum lubaks keskenduda õppimisele.

Kuidas valida sobiv termostaat?

Valikuprotsess peaks algama küsimustega. Millised on ruumi kasutustingimused? Kas tegemist on klassiruumiga, millel on palju aknaid ja kus talvel võib põrand jaheneda? Kas uksed on sageli avatud, kui suur osa põrandapinnast on vaba? Termostaat tuleks valida vastavalt sellele, kui palju soojendust ruum vajab ja kui kiiresti peaks süsteem reageerima. Jah, ka vale seadme puhul saate sama tulemuse, aga liiga aeglaselt või liiga suure kuluga.

Lisaks on tähtis vaadata, kas termostaat sisaldab põrandaandurit ning kas seade võimaldab distantsilt juhtimist või programmide määramist. Näiteks võib nädalaprogrammiga regulatsioon aidata küttekulu oluliselt langetada, kuna klassiruum ei pea tühjana olles täisvõimsusel soojenema. Aga Kliima1 tootevalikus on ka lihtsamaid mitteprogrammeeritavaid termostaate, mis sobivad olukordadesse, kus keerukust pole vaja.

Miks valida partneriks Kliima1?

Kliima1 on ettevõte, kes pakub termostaate ja põrandakütte regulaatoreid ning on spetsialiseerunud sisekliimalahendustele haridus ja äriruumides. Nende tootevalik pakub koolile või õppeasutusele kindluse, et paigaldus, seadistamine ja kasutamine on lihtne ning seade ise usaldusväärne. Kui ruum on ebatavalisem, tasub küsida ka Kliima1 ekspertide konsultatsiooni.

Tänapäeval tuleb üha rohkem arvestada ka energiasäästu ja jätkusuutlikkuse printsiipidega. Põrandakütte reguleerimine aitab kütteenergiat mitte raisku lasta – ajastatud soojendamine, õige andurite paiknemine ja tõhus juhtimine võimaldavad vältida olukordi, kus köetakse tühja ruumi või põrand liigselt soojeneb. Seega on kaetud ka keskkonnasäästlik vaatenurk.

Koolil, õpetajal või hoolekogu liikmel pole vaja olla küttesüsteemide ekspert – koostöös partneriga leiad sobiva küttelahenduse, mis töötab ja mille mõju on tunda kohe: ruum on mugavam, töö efektiivsem ja energia- ning hoolduskulu väiksem. Saate valida lihtsama tee mugava ja energiatõhusa ruumilahenduseni, et õpieesmärgid saaksid täidetud ja fookus nihkuks tagasi teadmiste omandamisele.