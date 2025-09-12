Esmaspäeval, 1. septembril avas IIL (endine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus) Harjumaal kaks uut ammuoodatud bussiliini. Liin 199 ühendab nüüdsest Sauet, Sakut ja Jürit Lasnamäega, liin 193 aga Antsuküla, Turbat ja Lehetut Riisiperega.

Liini number 199 proovisõit startis aga päev varem, 31. augusti keskpäeval Saku raudteejaamast. Proovisõidule olid tulnud paljud, kes selle liini avamisega seotud.

„Tegemist on kauaoodatud ringteeliiniga, mis parandab oluliselt liikumisvõimalusi Harjumaa lõunaosas. Tallinna ringteed mööda kulgev liin võimaldab näiteks Lasnamäel elaval inimesel sõita otse Sauele, Sakku või Jürisse, ei pea ümberistumiseks enam sõitma Tallinna kesklinna,“ rõhutas IILi, endise nimega Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk.

Andrus Nilisk

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas rõhutas kahe transpordiliigi ühendamise olulisust ja perspektiivi. „Lõpuks on kaks erinevat transpordiliiki, raudtee ja buss, ühendatud olulistes sõlmpunktides. See teeb ümberistumised inimestele märksa lihtsamaks,“ tõdes Ruubas. Kui inimene sõidab rongiga näiteks Sakku või Sauele, tahab jõuda aga Lasnamäele, jõuab ta sihtkohta mööda ringteed kulgeva bussiga, mitte läbi Tallinna kesklinna.

17 väljumist päevas

Sama toonitas ka projekti käivitamises osaline olnud Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem, kinnitades, et edaspidi tuleb üle vaadata ka rongide sõidugraafikud, õigemini kooskõlastada need busside väljumisaegadega. Buss hakkab Sauelt Lasnamäele väljuma päevas 17 korda, läbides tee peal ka Saku ja Jüri. Lasnamäelt sõidab buss sama teed Sauele tagasi. Nilisk möönis, et peatuste täpseid asukohti Sauel, Jüris ja Sakus, aga ka Tallinna ringtee ääres näiteks IKEA juures, saab juba liini toimides täpsustada, kindlasti võetakse arvesse reisijate ettepanekuid.

„Hea on tõdeda et liin, mille vajalikkusest hakati kõnelema rohkem kui 10 aastat tagasi, lõpuks ka avatakse,“ sõnas Saue vallavanem Andres Laisk. Saue vallavanema kinnitusel käivad Sauelt Jüri suunas tööle iga päev kuni 500 inimest. „Vähemalt poole tuhande saueka elu läheb lihtsamaks,“ märkis Andres Laisk.

Liini avamine seisis rahapuuduse taga

„Oleme igal aastal taotlenud riigilt raha antud liinide avamiseks, seda pole jätkunud. Nüüd siis raha avamiseks leiti,“ põhjendas IILi tegevdirektor Andrus Nilisk uue liini avamisega venitamist. Samad sõnad käivad ka teise avatud liini, Antsuküla – Riisipere kohta. Riik doteerib liine. Kui Sauelt algav liin nr 199 on mõeldud reisijate veoks Tallinna ringteel, siis liin nr 193 on mõeldud erinevatest piirkondadest inimeste veoks raudtee sõlmpunktidesse. Elroni juhi Lauri Betlemi kinnitusel on selle pärast päevakorras taas ka ühtse pileti kasutuselevõtt, mis võimaldaks sõita nii bussi kui rongiga. „Aasta lõpuks tahaks ära teha,“ käis Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem välja lubaduse.

Edu ja reisijate rohkust uutele liinidele soovis ka Saku vallavanem Marti Rehemaa. Temagi avaldas lootust, et uuest liinist võidavad kõik sakulased, ehk jätavad nüüd autoomanikud teinekord autoga sõitmata – otseliinid on nüüd Sakust igas suunas. →