Jõulude ajal korraldatakse Tallinnas ja mitmel pool Harjumaal erinevaid jõuluturgusid- ja laatasid. Toome lugejani ülevaate järgmisel ja ülejärgmisel nädalavahetusel toimuvatest sündmustest.

Jõuluturud sobivad hästi, kui inimene otsib jõuluvana kingikotti midagi erilist ja soovib, et jõulumeeleolu hinge poeks. Jõululaadad pakuvad enamasti ka kohalikku käsitööd ja pagaritooteid vahelduseks supermarketites müüdavale masstoodangule.

Allpool on eraldi ära toodud jõululaadad Tallinnas ja Harjumaal tähestiku järjekorras – välja arvatud esimene, mida võib pidada Eesti tähtsaimaks jõuluturuks.

TALLINN

Reakoja platsi jõuluturg

21.11.–28.12.2025 Raekoja platsil, iga päev kell 10–20 (kuumad joogid kuni kl 22, R–L kuni kl 23)

Traditsiooniline jõuluturg vanalinna südames toimub 25. aastat. Seekord uhkeldab sajanditevanune Raekoda uue fassaadivalgustusega, mis valmis koostöös rahvusvaheliste valgusdisaini ekspertidega. Uhke 14-meetrine jõulupuu on seekord saabunud Kohilast.

Kuuse ümber koondunud tuledesäras majakestes pakutakse, nagu ikka, ehtsaid maitseid ja südamega tehtud kingitusi. Tänavu on eriline rõhk kohalike disainerite ja käsitööliste loomingul. Valikus on imelisi tooteid erikujulistest küünaldest ja moodsamatest jõuluehetest kuni soojade koera- ja alpakavillast sokkideni, klassikaks saanud kampsunitest-mütsidest rääkimata. Esmakordselt on avatud müügikiosk Kanela Disain ja Kingitused, kus on esindatud ka teiste kunstnike tooted (Ööhelk, SEIK, Hilpharakas jt).

Magusamajast leiab värskelt ahjust tulnud kaneeli- ja kardemonisaiu, kunstipäraseid piparkooke ja teisi jõuluhõrgutisi. Magusat jagub ka teistesse kioskitesse, kus valikus on suuremaid ja väiksemaid maiuspalu: pulgakomme ja kohupiimapalle, pannkooke ja käsitöötrühvleid ning muidugi palju käsitööpiparkooke.

Jõuluturg reklaamib end Euroopa rikkalikuima glögivalikuga – proovida saab kümneid eri sorte, näiteks populaarset jõhvika-kirsiglögi, erilist Setomaa vaarika-mustsõstraglögi või hoopis kõrvitsaglögi, nii alkoholiga kui ka ilma. Lisaks saab esmakordselt maitsta keskaegse retsepti järgi valmistatud vürtsiveini – Hippocrasi.

Kohapeal valmivad traditsioonilised jõuluroad – hapukapsas, särisevad verivorstid ja mahlased jõulupraed. Gurmaanidele pakutakse põdrasardelle, tallekotlette, pardi-confit’d ja madalküpsetatud seakülge. Kõiki roogasid saab nii kaasa osta kui ka kohapeal nautida.

Jõulu-, juustu- ja pannkoogimoosid, näiteks pirni-ingverimoos või käbimoos, on kõik valmistatud käsitsi. Jõulumaitseid jätkavad jõhvikate ja köömnetega maitsestatud käsitööleivad, jõuluküpsised ja jõuluteemalised ekleerid ning kuumad pontšod šokolaadikastmes. Tallinna jõuluturul on nüüd esmakordselt ka vahvlikiosk.

Jõuluvana ootab lapsi iga päev kell 12–18. Kel jõulusalmid hästi peas, saab jõuluvanalt maiustuse!

Reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti astuvad lavale mitmed tuntud kollektiivid ja artistid, sealhulgas rahvatantsutrupid Sõleke, Tuisuline ja Kullaketrajad ning kaasaegse tantsu trupid ETA Tantsukool, JJ Street ja TantsuGeen. On oodata ka palju teisi jõuluturu külastajate ammuseid lemmikuid – mudilaskoor Ellerhein ja Inger koos Free Flow tantsijatega! Külalisesinejana astub 18. detsembril üles The Household Division Specialist Contemporary Band Suurbritanniast. Eeskava ja jooksvaid sündmuseid juhivad juba vanad tuttavad jõuluvanad Äffy ja Arlet.

Lisainfo: https://christmasmarket.ee.

Astangu Eriline Kingiturg

6. detsembril kell 10–14 Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses (Astangu 27)

Erilise Kingituru keskmes on erivajadusega inimene ja tema poolt valmistatud esemed.

Valdava osa kingituru tootevalikust moodustab käsitöö – pakutakse keraamilisi esemeid, puidust tooteid, kangastelgedel valminud vaipu, raamatuid ning palju muudki. Kuna tooted on loonud erivajadustega inimesed, on ühe toote valmimine võtnud mõnel juhul aega tavapärasest mitmeid kordi kauem. See eest on töö tehtud korralikult ja hoolikalt, kaasates tihti ka juhendajate abi. Tulemuseks on kvaliteetne ja omanäoline käsitöö, mis lausa ootab kingikotti poetamist. Kauplemas on organisatsioonid ja eraisikud. Ühtekokku on kauplejaid umbes 35.

Keskuse teraapiaaias võtab igal täistunnil vastu jõuluvana. Lisaks on avatud lastenurk, teraapiaaed ja kohvik, kust leiab Astangu keskuse õppijate poolt valmistatud roogasid ja küpsetisi.

EKA jõuluturg

14. detsembril 11–17 Eesti kunstiakadeemias (Kotzebue 1)

Eesti kunstiakadeemia kutsub taas ühele suuremale jõuluturule Eestis, kus saab nii endale kui lähedastele soetada originaalset Eesti disaini ning kunsti, mis on äsja valminud kunstiakadeemia tudengite ning vilistlaste poolt.

Jõuluturul osalevad mitmekesise valikuga erinevad kunstnikud ja disainerid.

Kadrioru jõululaat ja toidutänav

6.–7. detsembril kell 12–20 Kadrioru pargis

Selle aasta kõige maitsvam jõuluturg leiab aset Tallinna kauneimas pargis. Väljas on parimad suured ja väikesed toidupakkujad ning innovatiivseid jõulumaitseid leiab kindlasti külluslikult. Lisaks avatakse ka klassikaline jõuluturg, kus ostjaid ootavad kaunimad käsitööesemed. Lõbusat muusikat ja tegevusi kogu perele jätkub rikkalikult.

Eesti muuseumipoodide jõuluturg

13. detsembril kell 11–17 Kultuurikatlas (Kursi tn 3)

Eesti muuseumipoodide ühine pühade-eelne jõuluturg panustab Eesti kultuuripärandi säilimisse ja kättesaadavusse. Ostudega muuseumipoest saab igaüks seda toetada, soetades lähedastele erilisi ja väärtuslikke kingitusi.

Lisaks saab tutvuda osalevate muuseumidega, istet võtta ja kohvi ning suupisteid nautida. Samal ajal muuseumipoodide turuga toimub Kultuurikatlas Tallinna raamatumessi traditsiooniline jõulumüük.

Nõmme jõuluturg

6. detsembril kell 10–16 Nõmme turul (Turu plats 8)

Traditsiooniline Nõmme jõuluturg toimub tänavu neljandat aastat ja selle eesmärk on pakkuda inimestele advendiaja alguses tõelist jõulumeeleolu. Tegevust jätkub pere pisematelegi ning jõuluturult leiab ka jõuluvana ja meelelahutus­programmi.

Põhjala Tehase jõuluturg

7. detsembril kell 14–19 tehase angaarides (Marati 5, Kopli)

Põhjala jõulud on nagu maale vanaemale külla minek. Kokku on tulnud kõik, keda aasta jooksul näinud pole, jõulupuu (meie kontekstis angaar) on kingitustest lookas ja tegevust-juttu nii palju, et aeg kaob märkamatult. Programm sisaldab ekskursioone majaliste stuudiotesse, töötube ja tegevusi. Avatud on poed ja kohvikud ning käsitöö ja disaini jõuluturg, toimub jõuludisko, lastele on piparkoogiturg.

Stroomi jõululaat

7. detsembril kell 10–16 Stroomi rannapargis

Suur Stroomi jõululaat toob kohale vahvad kauplejad üle Eesti ja rõõmsa ostlemise melu. Maagilisel kogupere sündmusel on rohkelt avastamise ja isetegemise rõõmu nii lastele kui suurematele – saab nautida jõulukontserte ja põnevaid etendusi. Jõululaadalt leiad nii põnevaid kingitusi kallitele kui ka hõrku kehakinnitust igale maitsele. Kõiki lapsi ootab jõuluvana.

Tallinna ülikooli jõululaat

10. detsembril kell 12–16 Tallinna ülikooli Astra hoone fuajees

TLÜ jõululaadal kauplevad Tallinna ülikooli töötajad, vilistlased ning tudengid enda tehtud käsitöö ja loominguga, olgu siis tegu kinnaste, kampsuni, küünalde, hoidiste, küpsetiste või ehetega. Jõululaadal on võimalik osaleda ka jõulupärja meisterdamise töötoas, hind 35 eurot.

Suur Tondiraba jõululaat

14. detsembril kell 10–16 Tondiraba pargis

Vahvad kauplejad üle Eesti ja rõõmus ostlemise melu. Nautida saab jõulukontserte ja põnevaid etendusi. Jõululaadalt leiad nii põnevaid kingitusi kallitele kui ka hõrku kehakinnitust igale maitsele. Laadal on ka toitlustus ja muidugi traditsiooniline glögi. Kõiki lapsi ootab jõuluvana!

Ülemiste keskuse vähiravifondi heategevuslik jõululaat

6. ja 7. detsembril Ülemiste keskuses

Vähiravifondi Kingitud Elu heategevuslikult jõululaadalt saab soetada kingitusi ning ühtlasi teha heateo vähihaigete heaks. Kogu laada tulu läheb vähihaigete heaks! Laadal kauplevad vähiravifondi vabatahtlikud. Kogu laadal müüdav kaup on fondile annetatud heade inimeste poolt. Laadalt leiab kunsti, käsitööd, ehteid ja palju muud toredat.

HARJUMAA

Aegviidu jõululaat

6. detsembril kell 11–15 Aegviidu rahvamajas (Pärna tn 12)

Traditsiooniline kogukonna jõululaat, kus müüakse omatehtud saadusi, loomingut, käsitööd, küpsetisi, jõulukaunistusi, mett või muid kohalikke tooteid. Laat toimub siseruumis, võimalusel ka õues. Kauplemine laadal on tasuta.

Aruküla Vaba Waldorf­kooli jõululaat

6. detsembril kell 11–15 Aruküla mõisas (Tallinna mnt 38)

Aruküla mõis muutub taas tõeliseks jõulumaaks. Aruküla Vaba Waldorfkooli jõululaadal ootavad teid ilusad käsitöö kingitused, jõulukohvik, küünalde meisterdamine, jõululoos jpm.

Jägala-Joa infokohviku jõululaat

13.–14. detsembril kell 10–17 (Põhjakalda tee 7)

Jõululaadal pakutakse eestimaist käsitööd, talutooteid, loodustooteid, jõulukaupu jpm.

Kehra turu jõululaat

12.–13. detsembril kell 9–14 (Kalda tn 2)

Kehra jõululaadal pakutakse talutoodangut, kohalikku toitu, käsitööd ja palju muud head, mis kingikotti mahub. Lapsi rõõmustab jõuluvana, kes kuulab jõulusalme ja ootab kirju jõuluvana postkasti.

Keila jõululaat

6. detsembril kell 10–16 Keila lauluväljakul

Suur Keila jõululaat toob kohale vahvad kauplejad üle Eesti ja rõõmsa ostlemise melu. Maagilisel koguperesündmusel on rohkelt avastamise ja isetegemise rõõmu nii lastele kui suurematele – saab nautida jõulukontserte ja põnevaid etendusi.

Jõululaadalt leiad nii põnevaid kingitusi kallitele kui ka hõrku kehakinnitust igale maitsele. Laadal on ka toitlustus ja muidugi traditsiooniline glögi. Kõiki lapsi ootab jõuluvana.

Kiisa jõuluturg

13. detsembril kell 15–18 Kiisa vabaajakeskuses (Kurtna tee 8)

Traditsiooniline Kiisa jõuluturg ootab kauplema ja külastama. Müügil käsitöö, omatoodang, head ning veel paremat kõhule ja kehale. Laat toimub saa-

lis.

Kose valla isetegijate jõuluturg

6. detsembril kell 10–15 Kose kultuurikeskuses

Juubelihõnguline Kose valla isetegijate jõuluturg on toimunud juba 15 aastat Kose kultuurikeskuses. Töötoad lastele ja täiskasvanutele. Tallinna lasteteater Lepatriinu kell 11. Kose huvikooli näitus „Talverüü”. Kose koguduse kohvik.

Oodatakse müüma enda tehtud tooteid: käsitööd, hoidiseid, ehteid, küpsiseid.

Kuusalu kihelkonna jõululaat

7. detsembril kell 10–16 Kuu­salu rahvamajas (Keskväljak 10)

Klassikaline jõuluteemaline laat, kust võib leida kõike, mida hing ihaldab – kohaliku rahva mahetoodangust kõikvõimalike mänguasjadeni välja. Ehtne jõulukingi turg. Laadalistel palutakse parkida Kuusalu kalmistu värava ees oleval platsil.

Laagri jõululaat

21. detsembril Laagri kultuurikeskuses ja muusikapargis

Kohalikud kauplejad, ülesastumised, tule-show.

Loksa jõululaat

13. detsembril kell 9–16 Loksa linnaväljakul (Tallinna mnt 32)

Traditsiooniline jõululaat. Laadale on kauplema oodatud kõik kauplejad: käsitöö, omatoodang, talukaubad, tööstuskaubad, vanavara jne. Avatud on kultuurikeskuse fuajee ja tualetid.

Metsanurme jõuluaat

6. detsembril kell 11–14 Metsanurme külakeskuses

Kuna 6. detsember on ka Soome iseseisvuspäev, siis Kohvila menüü teeb kummarduse põhjanaabritele väikese kodumaise aktsendiga.

Jõululaadal on müüjateks kohalikud väiketootjad ja käsitöölised. Tule ja leia põnevaid kingitusi jõuluvana kingikotti!

Padise jõuluturg

14. detsembril kell 10–14 Padise rahvamajas

Kohalikud toidu- ja lihatooted, juust, hapukapsas, käsitöö.

Raasiku jõululaat

14. detsembril kell 12–16 Raasiku rahvamajas

Esimesel korrusel kaubatänav: müügil käsitöö, ehted, mänguasjad, maiustused, kaltsuvaibad jne. Teisel korrusel avatud Päkapiku kohvik. Kell 12:30 Ernesaksa saalis Heli laulustuudio ning Raasiku kooli mudilaskoori kontsert, kell 14:00 Ernesaksa saalis Raasiku noortekeskuse näiteringi jõuluetendus.

Rae jõululaat

7. detsembril kell 10–14 Rae kultuurikeskuses

Laat toob kokku kohaliku käsitöö, kodused hoidised ja eheda eestimaise talutoodangu. Meeleolukad esinemised igal täistunnil — kell 11, 12 ja 13. Astu läbi ja saa osa Rae valla jõulueelsest rõõmust ja soojusest!

Saue jõululaat

14. detsembril kell 14–18 Saue keskuse pargis

Suurepärane võimalus tulla nautima jõulumeeleolu, täiendada jõuluvana kingikotti ja kuulata vabaõhukontserte. Kultuuriprogramm algab kell 15, kui lapsi ootab lava ette lõbus Klouniteater ratastel. Kell 16 astuvad lavale Anne Adams (vokaal, klaver) ja Tõnu Hallik (kitarr) ning kell 17 lõpetab jõululaada programmi ansambel Curly Strings. Lapsi ootab jõululaadal ka jõulurong koos päkapikuga.

Vasalemma Sajajalgsete heategevuslik jõululaat

8. detsembril kell 16:30 Vasalemma lasteaias Sajajalgne (Tööstuse 3)

Juba kolmandat korda toimub lasteaias heategevuslik jõululaat, kuhu oodatakse kõiki suuri ja väikeseid osa saama tõelisest jõulumeeleolust. Laadal leiab maitsvaid küpsetisi, käsitööd, mille on valmistanud lasteaia pered ja töötajad. Laadalt leiab põneva loterii ja toredad tegevused, mis toovad rõõmu nii lastele kui lapsevanematele.

Laada tulu läheb lasteaia õueala veelgi vahvamaks ja mängulisemaks muutmiseks.

Viimsi Artiumi jõuluturg

7. detsembril kell 11–16 Viimsi Artiumi fuajees (Randvere tee 20)

Tänavu esmakordselt toimuv Viimsi Artiumi jõuluturg pakub inspireerivat valikut käsitööd, disaini, kunsti ja kohalikke maitseid. See on suurepärane võimalus toetada kodumaiseid väiketootjaid ning leida kingitusi, mis on loodud südame ja hoolega.

Kohapeal ootab külastajaid hubane kohvik, mõnus muusika ja ehe jõulumeeleolu. Tasuta parkimine Viimsi Artiumist üle tee asuvas parklas.

Vääna jõuluturg

13. detsembril kell 12–15 Vääna mõisa tall-tõllakuuris ja õuel

Laada peategelasteks on ehe ja aus kraam eestlaste käsitöötubadest, pisikestest kodutootmistest, kuhu süda ja hing on sisse pandud. Oodatud on ka eestimaine toidukraam, mis sobiks katma jõululauda.

Laadamöllu veab Eesti popmuusik Jaagup Tuisk. Lisaks sisustab päeva laul, tants ja pillimäng. Saab meisterdada koos Vääna noortetoaga. Oma õnne saad proovile panna Tabasalu Lions klubi loosirattal.

Vääna raamatukogu ootab külla, toimub raamatute laat ja lastele meisterdused. Kõhutäidet pakub pop-up mõisakohvik Pauline. Parkimine tasuta märgistatud parkimisalal. →