Käesoleva aasta Harjumaa Aasta Tegija konkursile esitati kaheteistkümnes kategoorias 120 nominenti pea kõikidest omavalitsustest. Kõige rohkem oli kandidaate Tervisetegu (21) ja Sädeinimese (20) kategoorias.

Omavalitsustest olid kõige tragimad nominentide esitajad Lääne-Harju, Kuusalu, Saue ja Anija. Korraldajad tõdevad, et Harjumaal on palju teotahtelisi inimesi, kelle panust kogukonnas ja kohalikus omavalitsuses märgatakse.

Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati:

Aasta Sädeinimeseks Eger Karuse (Rae vald)

(Rae vald) Aasta Sädeinimese eripreemia saajaks Reet Purre (Anija vald)

(Anija vald) Aasta Vabaühendusteks Veljo Tormise Kultuuriselts (Kuusalu vald) ja Kose-Uuemõisa Arendamise Selts (Kose vald)

(Kuusalu vald) ja (Kose vald) Aasta Panustajaks Karl Biltse (Lääne-Harju vald)

(Lääne-Harju vald) Parimaks LEADER Koostööprojektiks Ristema Talu Muuseumi dokumentaalfilm “Mõnuste paemurru lugu” (Saue vald)

(Saue vald) Parimaks LEADER Elukeskkonna Projektiks Jõelähtme Kirikumõisa SA Jõelähtme kiriku restaureerimistööd (Jõelähtme vald)

(Jõelähtme vald) Parimaks LEADER Ettevõtlusprojektiks OÜ Olliina treeningvahendite soetamine (Lääne-Harju vald)

(Lääne-Harju vald) Parimaks Sotsiaalmeetme Projektiks Eakate selts Sügiskuld tervisekohvikud Hüürus (Saue vald)

(Saue vald) Aasta Tegu on SA Arvo Pärdi Keskuse Arvo Pärdi 90. sünnipäeva-aasta pro­gramm (Lääne-Harju vald)

Harjumaa Turvalisuse nõukogu poolt tunnistati:

Aasta Turvalisuse Tegijaks Alo Lahtvee (Anija vald)

(Anija vald) Aasta Turvalisusesse Panustavaks Organisatsiooniks Aegviidu Päästeselts (Anija vald)

Harjumaa Tervisenõukogu poolt tunnistati:

Harjumaa Tervisetegijaks Valdo Jahilo (Lääne-Harju vald)

(Lääne-Harju vald) Harjumaa Terviseteoks Kopli sörk, eestvedaja Kopli Sörk MTÜ (Tallinna linn)

(Tallinna linn) Eripreemia vääriliseks Rae vallavalitsus kui Harjumaa tervist ja heaolu väärtustav vald

kui Harjumaa tervist ja heaolu väärtustav vald Pidulik tunnustuste üleandmine toimub 27. novembril 2025 Kose vallas Siidrifarmis, kus antakse tunnustused üle ka Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud “Harjumaa kaunis kodu” konkursi võitjatele Ave ja Jan Osale (Harku vald), Pia ja Peep Evartile (Kuusalu vald), kaunimale ühiskondlikule objektile – Keila Lauluväljakule (Keila linn) ning elurikas aed preemia Kotka Lasteaiale (Saue vald).

kaunimale ühiskondlikule objektile – Keila Lauluväljakule (Keila linn) ning Harjumaa täiskasvanuhariduse auhinnad saavad aasta õppija Sirje Kuldmägi-Pajula (Lääne-Harju vald), õppija eripreemia Birgit Panksepp (Saue vald), aasta koolitaja Madis Puhm (Saue vald), õppijasõbralik tööandja Saue Production OÜ (Saue vald), tööandja eripreemia Kiiu Kiigepõnni lasteaed (Kuusalu vald), aasta õpitegu „Igaühest võib saada digitäht“ (Kuusalu vald), valdkondade ülene eripreemia Saku Vallavalitsus.

Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa LEADER tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid tegusid Harjumaal ning tänavad inimesi, kogukondi, vabaühendusi, ettevõtteid ja asutusi, kes panustavad maakonna arengusse. Konkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Harjumaa Aasta tegijaid on tunnustatud aastast 2003.

