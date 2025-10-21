Everaus Kinnisvara alustas Kangru Kodu ridaelamute müügiga. Tallinna külje alla kerkiv uusarendus vastab tänasele turuvajadusele, pakkudes kvaliteetset ja energiatõhusat elamispinda, mis on hinnastatud nii, et see kuulub hetkel Tallinna ja selle lähiümbruse soodsaimate uusarenduste hulka. Majad on planeeritud valmima 2026. aasta lõpus.

Kangru Kodu on arendaja portfellis esimene projekt, kus kasutatakse põhikonstruktsioonina puitelemente. Kaasaegse puitelementtehnoloogia kasutamine võimaldab ehitada kiiremini ja jätkusuutlikumalt ning pakkuda seeläbi atraktiivsemat lõpphinda, seejuures kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Kuna tegemist on tehases toodetud puitelementmajadega, siis majade olulised osad toodetakse kontrollitud tingimustes tehases ning selle tulemuseks on ühtlane ja kõrge ehituskvaliteet. Kangru Kodu on atraktiivne ka seetõttu, et uusarendus paikneb pealinna piiril, kuid keset loodust ja metsa. Looduslik kõrghaljastus annab kohe eelise nii kõrge elukvaliteedi kui rohelisema elustiili osas. Kangru Kodus on lisaks kosutavale loodusõhule tagatud ka tervislik ja mugav sisekliima. Ridaelamu hinnas sisaldub kaasaegne korteripõhine jahutusseade, mis pakub kuumadel suvepäevadel leevendust ja loob ideaalsed elutingimused selles A-energiaklassi kodus.

„Kangru Kodu looduslik keskkond inspireeris looma kodusid, mis oleksid sama looduslähedased ja jätkusuutlikud kui kõrghaljastus nende kodude ümbruses. Eesmärgiks sai luua harmooniline elukeskkond, kus kaasaegne puitelementtehnoloogia kohtub rohelise mõtteviisiga ja seetõttu kasutame põhikonstruktsioonina just puitelemente,“ kommenteeris Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. „Fassaade katab erineva laiuse ja reljeefsusega laudvooder ning hoonete koloriit on valitud naturaalset materjali rõhutav ja looduskeskkonda sulanduv. Iga elamu siluetist on välja loetavad neli esmapilgul lihtsat, kuid sisult hästi läbimõeldud ja mugavat kodu,” lisas ridaelamud projekteerinud arhitekt Martin Aunin.

Kangru Kodusse rajatakse mitmes etapis kaheksa ridaelamut. Igas ridaelamus on neli neljatoalist läbi kahe korruse planeeringuga kodu. Uusarendus asub mugavalt Tallinna külje all, Kiili vallas, tagades kiire ühenduse pealinnaga, kuid pakkudes samal ajal rahulikku ja looduslähedast elukeskkonda. Piirkonnas on olemas vajalik infrastruktuur – läheduses on lasteaed, kool, sportimis- ja vabaaja veetmise võimalused ning uued tõmbekeskused Luigel ja Kurnas. Lisaks ridaelamutele on Kangru Kodus müügis ka eramukrundid.

Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas elamu- ja ärikinnisvara arendaja. 2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, kelle arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, büroohooned, lao- ja stock-office-pinnad ja minilaod, lisaks eramukrundid ja külaliskorterid. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäetakse enda omandisse. Everaus Kinnisvara on ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodukonkurssidel. Eesrindlike valikute tõttu on arendaja projektidele enam kui kord omistatud tiitel „esimene omataoline.“