10. aprillil toimus keskaegse krimitriloogia kolmanda osa „Apteeker Melchior. Timuka tütar“ pidulik esilinastus. Film on juba paljude kinode kavades ja jõuab kõikjale üle Eesti 14. aprilliks.

Triloogia viimases osas astuvad juba eelmistest filmidest tuntud peaosatäitjate Märten Metsaviiru, Maarja Johanna Mägi ja Alo Kõrve kõrval üles uued tegelaskujud, keda mängivad Karl Robert Saaremäe, Ott Raidmets, Hele Kõrve, Martin Veinmann, Andres Mähar ja Jan Uuspõld.

Režissöör Elmo Nüganeni sõnul jõuab kolmanda filmiga lõpule Merlchiori esimene eluring. „Triloogia lõppvaatus on kolmest filmist kõige pikem ja kindlasti kõige pingelisem. See film on ehk ka kõige minulikum. Ma tahtsin panna Melchiori piirsituatsioonidesse, raskete eetiliste valikute ette. Tahtsin näha, kas ta tuleb selle pressi alt elusalt välja ja hoidsin talle pöialt.“

Nüganen rõhutas, et kuigi filmid moodustavad kokku suure terviku, on iga krimilugu vaadatav ka eraldiseisva mängufilmina. Esimest ja teist filmi saab vaadata Telia ja Elisa filmilaenutuse platvormidel.

Erilinastused koos filmitegijate sissejuhatusega toimuvad 12. aprillil Jõhvis, 13. aprillil Tartus, 15. aprillil Kuressaares ja 19. aprillil Viljandis.

„Apteeker Melchior. Timuka tütar“ sünopsis: Melchiori naine Keterlyn satub jõhkra kallaletungi tunnistajaks. Tundmatu noormehe elu õnnestub päästa, kuid mälu kaotanud ohver ei tea, kes ta on ja kuidas enda jaoks võõrasse Tallinnasse sattus. Sündmuskohalt leitud sõrmus juhatab Melchiori öise vennaskonna jälile, küsimusi tekitab ka laadapäeval esinenud veiderdajate trupp. Hirmuäratavad märgid vihjavad, et ohus pole üksnes tapmiskatsest toibuv tundmatu, vaid ka teda ravivad Melchior ja Keterlyn. Samal ajal saabub linna paavsti saadik, keda teatakse halastamatu nõiakütina…

Apteeker Melchiori filmid tõid eelmisel aastal Eesti kinodesse rohkem vaatajaid kui ükski teine film: esimest osa käis kinos vaatamas ligi 130 000 ja teist osa üle 86 000 inimese. Lisaks Eestile linastus Apteeker Melchior eelmisel aastal 10 riigis ning 2023. aastal lisandub mitmeid uusi riike, näiteks Kanada, Hispaania, Türgi, Tšehhi, kus näidatakse filme juba aprillis ja mais.

Apteeker Melchiori triloogia põhineb raamatumüügi edetabelite tipust tuntud Apteeker Melchiori romaanidel. Stsenaristid Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme põimisid triloogia kolmanda filmi stsenaariumis raamatust „Apteeker Melchior ja Timuka tütar“ tuntud tegelased ja sündmused täiesti uute ja põnevate, filmi jaoks loodud keerdkäikudega.

Filmi režissöör on Elmo Nüganen (Nimed marmortahvlil, 1944), produtsentideks on Taska Film (O2, Fred Jüssi, Olemise ilu, Talve, Klassikokkutulek, Nimed Marmortahvlil, 1944), Nafta Films (O2, Supilinna salaselts), Apollo Film Productions (Talve, Vanamehe film, Soo, Kuulsuse narrid) ja HansaFilm (Tõde ja õigus). Apteeker Melchiori filmid valmisid Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös, kaastootjateks olid Maze Productions Saksamaalt, Film Angels Productions Lätist ja InScript Leedust. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, eriefektide juht Jan Viljus.

Peaosades: Märten Metsaviir, Maarja Johanna Mägi, Alo Kõrve, Karl Robert Saaremäe, Ott Raidmets, Hele Kõrve, Andres Mähar, Jan Uuspõld.

Toetajad: Viru Filmifond, Saarte Fond, Tartu Filmifond, National Film Centre of Latvia, Riga Film Fund, Lithuanian Tax Incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 ja Postimees.

Fotod kolmanda filmi võtetelt, autor Robert Lang. „Apteeker Melchior. Timuka tütar“ treiler. Filmiposter.