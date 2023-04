Eesti Erametsaliit tunnustas oma kevadisel volinike koosolekul traditsiooniliselt neid, kes on andnud märkimisväärse panuse erametsanduse arengusse või tutvustamisesse. Kolme äramärgitu seas sai liidu kõrgeima autasu, Eesti Erametsaliidu tänumärgi pikaaegne „Leili Metsalugude“ blogi kirjutaja Leili Mihkelson.

Leili Mihkelsoni sulest on aastakümnete jooksul ilmunud enam kui 2500 kirjatükki, mis peegeldavad nii tema enda teekonda ja tegemisi erametsaomaniku ning metsamajandajana kui üldisemaid mõtteid metsandusest ja loodusest. Äsja oma 80. sünnipäeva tähistanud Mihkelson on läbi selle andnud märkimisväärse panuse erametsaomanike tegemiste tutvustamisesse ning tema jutud on hindamatu pärand ka järeltulevatele põlvkondadele.

Pärnumaal elav Mihkelson on 2001. aastal pälvinud üleriigilise parima metsamajandaja tiitli ning 2009. aastal valitud Pärnumaa talumetsapidajate konkursi võitjaks.

Lisaks Mihkelsonile tunnustas Eesti Erametsaliit Riigikogu eelmise koosseisu liikme Heiki Hepneri tööd Riigikogus metsaomanike huvide eest seismisel. Metsanduseksperdina tõi Hepner riiklikesse metsandusdebattidesse valdkonna spetsialisti hinnalist tasakaalustavat vaadet. Hepner oli ka Riigikogu metsanduse toetusrühma looja.

Kolmandana märgiti ära erametsaliitu kuuluva Vooremaa metsaühistu juhatuse esimees Harry Pütsepp, kes on viimase aasta jooksul paistnud silma metsaühistute tegevuste tutvustamisega sotsiaalmeedias.

Tänumärgi ja tänukirjad andsid üle Eesti Erametsaliidu juhatus esimees Ando Eelmaa ja liidu tegevjuht Jaanus Aun.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.