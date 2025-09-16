Sel aastal on emakakaelavähi sõeluuringul osalemine lihtsam kui kunagi varem – iga sihtrühma kuuluv naine saab valida endale sobivama viisi, kas teha kodutest või külastada tervishoiuasutust. Alates augustist saavad sõeluuringule kutsutud naised tasuta kodutesti ka enamikest apteekidest üle Eesti ning seda võimalust on juba kasutanud üle 600 naise.

Kodutesti valiku korral saab naine võtta proovi ise mugavalt sobival hetkel ja saata postiga laborisse. Kodutest on sama usaldusväärne kui tervishoiuasutuses tehtav uuring. Lisaks proovivõtuvahendile on kodutestikomplektis täpsed juhised proovivõtuks ning eelmakstud ümbrik, millega saab proovi tasuta saata laborisse kas Omniva pakiautomaadi kaudu või tavapostiga. Kõik emakakaelavähi sõeluuringuga seotud tegevused sh esmane uuring, aga ka lisauuringud ja ravi neile, kes seda vajavad, on kõigile Eestis elavatele naistele tasuta, sõltumata ravikindlustuse olemasolust.

Emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks on püsiv nakatumine inimese papilloomiviirusega (HPV), mille teatud tüved võivad aja jooksul põhjustada rakkudes muutusi ja viia vähi tekkeni. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki ligikaudu 130 naist ning 60 naist kaotab haiguse tõttu elu. Suur osa vähijuhte diagnoositakse neil, kes ei osale sõeluuringul.

Emakakaelavähki saab ennetada, vaktsineerides end noores eas HPV vastu ja osaledes hiljem regulaarselt sõeluuringul. Kuna HPV nakkus kulgeb tavaliselt ilma sümptomiteta ning ei põhjusta muutusi enesetundes, on sõeluuring parim viis suurenenud vähiriski tuvastamiseks ja vähieelsete muutuste avastamiseks, et hoida ära vähi teke.

Väike samm ja kindlustunne iseendale! Kui oled tänavu sihtrühmas ja pole veel osalenud, küsi tasuta kodutest lähimast projektis osalevast apteegist ja tee sõeluuring.

Sel aastal oodatakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi, kes on sündinud aastatel 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995.

Emakakaelavähi sõeluuringul osalemiseks on mitmed võimalused:

Küsi HPV kodutest lähimast apteegist. Lisainfo ja projektis osalevate apteekide nimekirja leiad SIIT

Telli HPV kodutest koju SIIT

Broneeri aeg Terviseportaalis

Helista sobivasse tervishoiuasutusse ja ütle, et soovid broneerida aega sõeluuringule. Kontaktid leiadSIIT

Rohkem infot sõeluuringute kodulehelt.