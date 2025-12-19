„Kollane“ on Sawaya kõige märgilisem ja äratuntavam teos, mis koosneb 11 000 kollasest klotsist. FOTO: pressimaterjalid

„Kollane“ on Sawaya kõige märgilisem ja äratuntavam teos, mis koosneb 11 000 kollasest klotsist. FOTO: pressimaterjalid

29. märtsini saab Tallinnas Telliskivi TLN-i M-hoones näha hiljuti avatud maailmakuulsa legokunstniku Nathan Sawaya menunäitust „Art of the Brick“, mis on võlunud juba üle 10 miljoni külastaja rohkem kui 100 linnas ja 24 riigis.

Näitus „Art of the Brick“ („klotsi kunst“) on pälvinud kiitust üle maailma. Näiteks CNNi hinnangul on tegu „ühega kümnest näitusest, mida peab elu jooksul nägema“. Briti rahvusringhääling BBC toob välja, et kunstiajaloo kõige äratuntavamad teosed on LEGO-klotsidega taasloodud, ajakiri Elle rõhutab, et tegu on suurepärase ajaviitega perele, ajaleht The Guardian nendib, et näitus on vaieldamatult muljetavaldav. Näitus on 2007. aastast maailmale tiiru peale teinud.

Juristist kunstnikuks

Nathan Sawaya (52, pildil) on auhinnatud ameerika kunstnik, kes on tuntud selle poolest, et kasutab ainsa kunstilise vahendina LEGO klotse, luues skulptuure ja suuri mosaiike. See oli samm edasi voolimissavist. Tema töödes põimub sürrealism tänapäeva kunstiga, näidates LEGO klotse võimalusena luua moodsat skulptuuri.

New Yorgist pärit Sawaya on endine korporatiivjurist. Tema esimesed klotsiteosed olid katsetused taasluua ümbritsevaid igapäevaseid objekte nagu kauss puuvilju ja multikategelased. Ta laadis teoste fotod internetti. Ühel hetkel osutus publiku huvi nii suureks, et tema kodulehekülg jooksis külastajate tulva all kokku. See andis 2004. aastal julguse korporatiivkarjäär maha jätta ja sukelduda pea ees klotsikunsti. Kolme aasta pärast tuli ta välja esimese soolonäitusega, mis osutus tõeliseks popkunsti hitiks.

Nathan Sawaya on öelnud, et tema eesmärk on tõsta see lihtne mänguasi – LEGO klotsid – kohta, kus see pole kunagi varem olnud.

„Minu näitused köidavad meis kõigis peituvat last, pannes samal ajal keerukad ja komplekssed kontseptsioonid särama. Kõik saavad selle meediumiga samastuda, kuna see on mänguasi, mis on paljudel lastel kodus olemas,“ ütleb Sawaya.

Pakub äratundmisrõõmu

Telliskivis saab näha rohkem kui 70 teost, nende seas nii originaalloomingut kui ka tõlgendusi kuulsatest meistriteostest nagu Vincent van Goghi „Tähistaevas“, Gustav Klimti „Suudlus“ ja Edvard Munchi „Karje“. Lisaks ootab külastajaid populaarne iseehitamise ala.

Telliskivi TLN-i üürisuhete juhi Katrina Šokmani sõnul sümboliseerib „Art of the Brick“ hästi seda, mis ka Telliskivis käsil on.

„Näituse külastaja saab näha, missuguseid imelisi vorme ja ideid on võimalik pisikestest klotsidest luua. Telliskivi linnaku loomine on olnud sarnane protsess, see on suurte ideede ja avastamisrõõmu kohtumispaik, mis valmib klots-klotsi haaval. Meie eesmärk on olnud pakkuda keskkonda, kus ärilinnaku kõrval põimuvad tipptasemel kultuur, rahvusvahelised elamused ja igapäevane melu, moodustades koos ühtse terviku,“ ütles Šokman.

Näituse tõi Eestisse PoCo popkunstimuuseum. PoCo üks eestvedaja Linnar Viik rõhutas näituse universaalset kõnetusjõudu.

„Minu näitused köidavad meis kõigis peituvat last, pannes samal ajal keerukad ja komplekssed kontseptsioonid särama. Kõik saavad selle meediumiga samastuda, kuna see on mänguasi, mis on paljudel lastel kodus olemas.“

kunstnik

Nathan Sawaya

„„Art of the Brick“ on kui loovuse monument – näitus, mis mõjub nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. LEGO-klotsid, mis on justkui lapsepõlve sümbol, muutuvad Sawaya käes tõsiseltvõetavaks kunstivahendiks. Näitus tuletab meelde, et kujutlusvõime ei kao vanusega, vaid vajab ruumi ja inspiratsiooni,“ rääkis Viik.

Hoone läheb remonti

M-hoone müüride vahel on nüüdseks Eesti publikuni toodud mitmed rahvusvahelised menunäitused. M-hoonest alguse saanud näitustesaaga avas möödunud aastal „Banksy mõistatus – tõeline geenius“, mis võõrustas enam kui 108 000 külastajat ning jätkus tänavuse „Da Vinci Geniusega“, mida käis vaatamas enam kui 92 000 külastajat.

„Arts of the Brick“ saab ühtlasi olema viimane suur näitus M-hoones sellisel kujul, nagu see täna Telliskivi südames veel välja näeb.

„Kunstisõpradele saame lubada, et kunstielamuste traditsioon ei katke ka M-hoone rekonstrueerimisega. Vahepealsel etapil loome ajutised tingimused ning tulevikule mõeldes juba püsivad ja kaasaegsetele standarditele vastavad näituse- ja kultuuriruumid,“ lubas Šokman.

„Art of the Brick‘i“ näitus jääb M-hoones avatuks kuni 29. märtsini, mille järel algab hoone rekonstrueerimine. Uues M-hoones luuakse kaasaegsed, tehniliselt kõrge tasemega näitusepinnad, mis võimaldavad tuua Eestisse tulevikus veelgi suuremaid ja nõudlikumaid rahvusvahelisi kunstielamuste projekte. →