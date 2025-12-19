Eesti Kirikute Nõukogu on 2025. aasta oikumeeni­lise aastapreemia otsustanud anda Lootuse Aeg festivali direk­torile Jogvan Zachariassenile ja festivali pühen­dunud mees­konnale.

Preemia tõstab esile nende silmapaistvat panust ühise misjonitöö nähtavaks tegemisel Eesti ühiskonnas. Lootuse Aeg tõi ühiselt tegutsema 270 kogudust üle Eesti, hõlmates seitsme kiriku ja koguduste liidu esindajaid. Festivali kaudu kogeti üksmeelt, mis väljendus nii kogudustevahelises koostöös kui ka kohalike kogukondade teenimises. Lisaks pakkus festival praktilisi koolitusi ja ettevalmistusi, mis aitasid süvendada koguduste töötegijate oskusi ning tugevdada oikumeenilisi suhteid kogukondade tasandil.

Jogvan Zachariassen on pärit Fääri saartelt ning on pikka aega tegutsenud koguduse rajaja ja pastorina. Alates 2019. aastast on ta olnud seotud BGEA (Billy Grahami Evangeelne Assotsiatsioon) meeskonnaga, mis töötab kristlaste koondamise, palveosaduse tugevdamise ja uue põlvkonna usklike varustamise nimel. Tema eestvedamisel on Lootuse Aeg kujunenud üheks viimaste aastate märgilisemaks oikumeeniliseks ettevõtmiseks Eestis. →