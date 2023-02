Äsja toimunud turismimessil Tourest soetasid Eesti inimesed enim puhkusereise traditsioonilistesse lemmikriikidesse nagu Türgi ja Egiptus, uue tulijana lisandus Montenegro. Aina rohkem tuntakse huvi seiklusreiside vastu eksootilisematesse sihtkohtadesse.

Eesti turismi- ja reisifirmade liidu peasekretäri Merike Halliku sõnul näitas pärast kaheaastast pausi toimuda saanud Tourest, et on oodatud sündmus nii Eesti inimestele kui ka väliskülastajatele. Messi külastuseks soetas pääsme kokku 27 686 inimest ning Tourestil oli kohal enam kui 300 eksponenti 27 riigist.

„Mess läks üle ootuste edukalt ning nii mõnigi ettevõte teatas müügirekordite purunemisest,“ ütles Hallik.

Eesti inimene vajab sooja

Talvine aeg suurendab inimeste vajadust päikese järele ning seetõttu on juba aastaid Tourestil enim müüdud Egiptust ja Lõuna-Euroopa riike, kus on juba varakevadel soojad ilmad ning piisavalt päikest D-vitamiini ammutamiseks. Lisaks on need sihtkohad vaid lühikese lennureisi kaugusel, mis teeb neist eelistatud puhkusekohad.

Tensi Reiside juhataja Sirje Kurrikoffi sõnul on reisid kütuse hinna tõttu paratamatult kallimaks läinud, kuid inimeste huvi on ikka suur.

Lõuna-Euroopa sihtkohtade populaarsus käib Halliku sõnul lainetena, sõltuvalt konkreetsetest pakkumistest – läbi aastate on esikohal olnud nii Kreeka kui Türgi, aga ka Hispaania lõunarannik ning Kanaarid.

„Uute sihtkohtade müük on alati meie reisijates huvi äratanud. Viimastel aastatel on uueks tulijaks Montenegro, mis oma hea kliima, rikkaliku kultuuri ja maitsva toiduga sobib puhkuseks nii üksikutele kui peredele,“ kõneles Hallik.

Eksootika müüb hästi

„Eraldi tasub Touresti külastajate osas välja tuua need, kes otsivad rohkem seiklusi kui keskmine hotelli- või rannapuhkaja. Tänavu läksid hästi kaubaks elamusreisid sellistesse sihtkohtadesse nagu Guatemala, Usbekistan, Laos, Filipiinid, Jaapan, Teravmäed, Iraan, Namiibia, Kurdistan, Jordaania, India ookeani ja Kariibi mere saared,“ rääkis Hallik.

Hele Lahtvee Go Travelist ütles, et ettevõte on loonud veebiportaali, et pakkuda inimestele just seda, mis neid huvitab.

Germalo Reiside juhi Marianne Kaldase sõnul müüb eksootika rohkem kui varem. „Näiteks Keenia, Madagaskar ja Mauriitius müüdi paari päevaga peaaegu välja. Islandi reise pole viimast dekaadi arvesse võttes olnud ühelgi aastal nii palju,“ ütles Kaldas. Eesti turistid on tema sõnul kõvasti arenenud – üha rohkem tuntakse selle vastu huvi, mis oli varem väga kitsas nišitoode, näiteks Baskimaa ja Galiitsia ehk „Hispaania edasijõudnutele“.

Uus trend on tema sõnul klientuuri noorenemine. „Kui varem olid ülekaalus vanemad inimesed, siis nüüd on üha rohkem noori, kes varem arvasid, et oskavad ise oma reise korraldada, aga nüüd on avastanud, et parem võib olla nii, kui ise ei pea midagi tegema ja sinu eest tehakse professionaalselt kõik ära,“ kõneles hiljuti 30. juubelisünnipäeva tähistanud ettevõtte juht.

Ka Tensi Reiside juhataja Sirje Kurrikoff kinnitas, et eksootiliste sihtkohtade vastu on huvi kasvanud. „Tuntakse huvi nii linna-, puhkuse-, kultuuri- kui teiste reiside vastu. Sihtkohtadest võiks esile tõsta Horvaatia, Kreeka, Kreeta, Maroko kui ka kaugemaid maid, näiteks on väga suur huvi olnud Uus-Meramaa vastu, samuti Island on popp,“ ütles Kurrikoff. Hinnad on tema sõnul kallimaks läinud, sest kütuse tõttu on lennupiletitite hinnad märgatavalt tõusnud, ent reisihuvi on inimestel ikka suur.

Eesti ühe vanima reisifirma, Germalo Reiside üks juhte Aleksander Prilukov (esiplaanil) huvilistele eksootilisi sihtkohti tutvustamas. Fotod Askur Alas

Peidus pärlid ja erilised tegevused

MTÜ Lahemaa Ökoturism juhataja Lea Kivipõld tõstis sihtkohtadest esile Gruusia. „Müüb see, kui reisil on erilised kohad ja tegevused, näiteks, et käime viinamarjaistanduses, tantsime rahvusõhtul jne,“ sõnas Kivipõld. Go Traveli elamusreiside projektijuht Hele Lahtvee lausus, et ettevõte on valinud sellise lähenemise, et pakkuda inimesele just seda, mis teda ennast kõige rohkem huvitab.

Selleks on loodud reisiportaal, kus huvilistel on mugav otsida just sellist reisi, mis talle meeldib ja sobib. „Tahame pakkuda peidus pärleid, mis panevad meid endidki vaimustuma,“ ütles Lahtvee.

Eesti inimesele meeldib ka kodumaal reisida

Tourestil leidus pakkumisi igale maitsele ka Eestis reisimiseks, alates romantilistest pakettidest, teatripiletitest ja muuseumikülastustest kuni hoolikalt kokku pandud seiklusteni Eestimaa võrratus looduses. Messil võis näha ka väliskülastajate suurt huvi Puhka Eestis halli vastu – küsiti palju küsimusi ja pildistati vahetpidamata nähtut. Erakordne oli ka elamuste ja maitsete hall. Järjekorrad lettide juures ei tahtnud lõppeda.

Tourestil esitleti saunaaastat 2023 ja kuulutati välja ka uus saunapealinn. Selle tiitli viis koju Saaremaa, kus statistikaameti andmete põhjal elab kõige rohkem inimesi, kelle perekonnanimi on Saun.