E-Sahver on kahe venna hobist sündinud ettevõte, mis propageerib maaelu ja rohelist mõtteviisi.

Ettevõte on loodud eelkõige kahel põhjusel – esiteks luua väljund vendade lapsepõlvekodus kasvatatavatele aiasaadustele. Teiseks sooviti lahendada nii enda kui kõigi teiste jaoks probleemi, et suuremas koguses aia- ja metsasaadusi ei ole kuskil hoiustada.

Ettevõtte kindlaks põhimõtteks on kodumaised saadused. See on põhimõte, mida algusest peale on järgitud ja sihiks võetud. Seega – kogu E-Sahvri toodang on kodumaine ja pärit Lõuna-Eestist.

Enamus aiasaadusi on vendade endi vanematekodust, Põlvamaal asuvast Mihkle talust. Seal toimub ka saaduste puhastamine, kiirkülmutamine, pakendamine ja hoiustamine. Metsaannid on kokku ostetud tublidelt kohalikelt korilastelt. Käitlemiseks ja hoiustamiseks on ehitatud spetsiaalsed jahe- ja külmladu. Kõik saadused on pakendatud 500 ml läbipaistvatesse karpidesse, et neid oleks vajadusel täpselt paras üheks korraks üles sulatada, lisaks mahuvad need hästi kodustesse külmikutesse.

Eripäraks, võrreldes teiste turul pakutavate külmutatud saadustega, on marjade kiirkülmutamine, mis säilitab kõik värske marja omadused ja pakub võimalust süüa Eestis kasvatatud marju aasta ringi.

Mis vahe on kiir- ja tavakülmutamisel? Tavakülmutamisel toimub jäätumine võrreldes kiirkülmutamisega palju aeglasemalt, andes jääkristallidele aega kasvamiseks. Nüüdseks on teada, et kiirkülmutamine tekitab väiksemaid jääkristalle, mis kahjustavad koestruktuuri vähem. Kui tavakülmutatud toit sulab, voolavad rakuvedelikud jääkristallide kahjustatud koest välja ja tulemuseks on kuiv või nätske konsistents. E-sahver kasutab külmutamiseks spetsiaalseid kiirkülmutusseadmeid ning seetõttu on toodetel säilinud struktuur, lõhn ja maitse. Tooted ei ole jäiselt kõvad ega kleepu üksteise külge.

Valikus on palju aia- ning metsasaadusi, mida mujalt aastaringi osta ei saa, näiteks kase- ja vahtramahl, kukeseened, kuusevõrsed ja C-vitamiinirohke astelpaju. Eesmärk on soovijatele valikus hoida võimalikult palju Eesti looduses pakutavaid turgutajaid. Siirupid on enamasti tehtud taimedest, mis on ammustest aegadest kasutatud rahvameditsiinis. Muidugi on valikus ka kõik eestlaste lemmikud, nagu mustikad, vaarikad, metsmaasikad ja murakad.

E-Sahvri veebipoest on võimalik osta tooteid kahel viisil- kohe ostes või hoiustades. Kohe ostes ei ole vaja veebipoes omada kontot, osta saab ka külalisena. Tellitud tooted saadetakse külmkulleriga mugavalt tellija poolt sisestatud aadressile.

Hoiustamiseks on vajalik teha konto. Hoiustamine annab kindlustunde, et lemmiktooted oleksid kättesaadavad aastaringselt. Oma isiklikus E-Sahvris on alati ülevaade oma varudest ja vajadusel saab neid mugavalt külmkulleriga koju tellida.

E-Sahver OÜ osaleb „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ projektis. Projekti eesmärk on arendada lühikest tarneahelat E-Sahvri ja teiste põllumajandussaaduste tootjate ning lõpptarbijate vahel.