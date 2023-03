Bolti tõukerattad alustavad tänasest uut hooaega. Sel aastal on tõukeratastega liikumisel mitmeid muudatusi, millega tõuseb liiklejate turvalisus ja paraneb parkimiskultuur. Samuti avatakse tõukerataste rentimise võimalus kolmes uues linnas: Maardus, Narva-Jõesuus ja Sillamäel.

Bolti Eesti tõukerataste suuna juhi Aleksandr Lilišentsevi sõnul on viiendat hooaega alustades hea meel tõdeda, et kasutajad on elektrilised tõukerattaid hästi vastu võtnud ja kasutavad neid meelsasti autoga sõitmise asemel. „Näeme, et kergliikurid on linnaliikluse tulevik ja just kultuuri ehitamine on see, millega peame täna tegelema, et tõukerattad muutuksid linnaliikluse loomulikuks osaks. Kergliikuriga liiklemine on täna vaieldamatult kõige mugavam, kiirem ja soodsam viis kesklinnas liikumiseks,“ ütles Lilišentsev. Tõukerattaid saab rentida hinnaga 0.18 €/min ja alustamistasu sõitudel puudub.

Lilišentsevi sõnul on sel hooajal prioriteediks liiklejate ohutus ja Bolt on loonud uusi parkimispiiranguid, kiirusepiiranguid ning süsteemi, mis takistab mitmekesi ühel rattal sõitmist. “Sel aastal keskendub meie meeskond kogu hooaja vältel tõukerattasõidu ohutuse tagamisele tõstmisele. Usume ennekõike kasutajate harimisse, kuid oleme valmis korrale kutsuma ka neid inimesi, kelle puhul hoiatusteavitused ei tööta. Näiteks hakkame sel aastal uuendusena blokeerima tõukerataste kasutajaid, kes järjepidevalt teenust kuritarvitavad,” sõnas Lilišentsev.

Koos uue hooaja algusega andis Bolt välja ohutusstandardite dokumendi, kus ettevõte annab lubadusi ohutusstandardite tõstmiseks. Dokument tutvustab üheksat punkti, sealhulgas lubadust arendada koostööd linnadega, võidelda joobes sõitmise vastu ja harida tõukeratastega sõitjaid. Dokumendi koostamisel kasutas Bolt oma kogemusi 260 linnast üle kogu Euroopa.

„Oleme täiustanud oma ohutusmeetmeid näiteks mitmekesi sõitmise vastase süsteemiga – nüüd tunneb meie tõukeratas ära, kui ühe tõukeratta peal on kaks inimest. Samuti piirasime Tartu kõikidel alla 1,7 m laiusega kõnniteedel parkimise ning plaanime seda teha ka teistes linnades. Koos linnadega on kavas luua uusi tõukerataste parkimisalasid ja tuua tänavatele elektrilisi laadimisjaamu,“ ütles Lilišentsev.

Tõukerataste rentimisel on kohustuslik kinni pidada liiklusreeglitest, võimalusel soovitab Bolt tõukerattaga sõitjatel kiivrit kanda. Tõukerattaga ei tohi sõita purjus peaga ja tõukeratas on mõeldud sõitmiseks ühele inimesele.

Tõukerataste laenutamiseks tuleb avada Bolti rakendus ning vajutada rakenduse paremal üleval nurgas olevale tõukeratta ikoonile. Seejärel näeb klient enda lähedal asuvate tõukerataste asukohti. Tõukeratta saab lahti lukustada sellel oleva QR koodi abil. Bolti tõukerattaid võib rentida alates 16. eluaastast.

Bolti tõukerattaid saab laenutada tänasest Tallinnas ja Tartus. Teistes linnades käivitab Bolt hooaja järgnevate nädalate jooksul. Tõukerattad on sel hooajal saadaval neljateistkümnes Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Narvas, Jõhvis, Rakveres, Viljandis, Võrus, Kuressaares, Maardus, Sillamäel ja Narva-Jõesuus. Tõukerattad jäävad tänavatele tõenäoliselt kuni novembrikuuni.