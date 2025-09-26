„Tahaksin viriseda, aga tegelikult olen ma ikkagi arvamusel, et Eestis elada ja äri ajada on lotovõit. Natuke kõikuv see olukord siin igatpidi on, aga olen piisavalt viibinud teistes riikides, et öelda: Eestis tasub investeerida.“

Nii kõneleb Reigo Rusing, Eesti ühe edukaima ekspordile orienteeritud ettevõtte, snäkke ja krõpse tootva Balsnacki arendusjuht. Balsnack on tänavu laienenud oma kartulivahvlitega USA, Hiina ja Saudi-Araabia turule. Ettevõtte oluliseks kasvupiirkonnaks on praegu USA, kus Balsnack näeb märkimisväärset potentsiaali. Tänavu on aga suurimad ekspordimahud saavutatud Saudi-Araabias, kus Eestis valminud kartulivahvlid on jõudnud kolme juhtiva jaeketi lettidele.

Pereettevõttest rahvusvaheliseks tegijaks

„Toiduainetetööstus on nagu kümnevõistlus spordis: kui üks ala alt veab, oled kokkuvõttes nullimees,“ võrdleb Balsnacki arendusjuht toiduainetetööstust spordiga. Mees teab, mis mees räägib – Reigo Rusing on krõpsude ja Balsnackiga seotud poisipõlvest peale, mäletab aega, mil toiduainetetööstuses hakkasid kehtima euronõuded – see viis paljud väiksemad firmad pankrotti. Ka Balsnack käis punase joone alt läbi, aga tõusis taas jalgadele. „Innovatsioon ja usk oma tee õigsusesse tõid meid tagasi tegijate hulka,“ kõneleb Balsnacki arendusjuht. IT hariduse ja ettevõtja vaimuga Reigo Rusing – ta on asutanud mitu edukat IT ettevõtet – asus Balsnacki tööle 10 aastat tagasi. „Mida aeg edasi, seda huvitavamaks on läinud. Tööstus on nagu suur paljude tundmatutega võrrand, kus tuleb aina uusi lahendusi leida,“ toob Rusing võrdluse. Oma IT kogemustega alustas ta ettevõtte digitaliseerimist. „Võin öelda, et tänaseks on osa tootmisprotsessist digitaliseeritud ja automatiseeritud, kuid selles vallas on tööd veel palju teha,“ ütleb arendusjuht. Näiteks, kui ettevõtte laost võetakse välja mõnisada kilo toorainet või mõni kilo maitseainet, läheb see kõik andmetesse kirja. Nii on ka valmistoodanguga.

Toodang

Toorainena kasutatakse Balsnackis kartulihelbeid ja maisi. „Tooraine kvaliteet ei tohi absoluutselt kõikuda,“ on Rusing resoluutne. Sest kui tooraine omadused kõiguvad natukene, siis lõpptoodangul juba hästi palju. Ja seda tarbija andeks ei anna. Nii kartulihelbed kui mais imporditakse. Ja väärindatakse Ääsmäel. „Võime häbenemata öelda, et meie toodetud popkorn on maailma mõistes absoluutse tippkvaliteediga,“ ütleb Rusing. Popkorn on tema kinnitusel vaieldamatult kõige tervislikum snäkk – mais on kiudainerikas põllusaadus, millele tootmise käigus on piserdatud kuumutatud väga kvaliteetne Eestis toodetud rapsiõli ja riputatud ainult soola.

„Plaan oli kasvada 10-le miljonile. Tänaseks on see saavutatud. Nüüd on plaan kasvada 20-le miljonile. Seda ikka sama arvu, 70-80 töötajaga.“

Reigo Rusing

Kokku on tehase sortimendis üle 100 erineva toote, alates kartulivahvlitest kuni popkorni, kamapallide ja leivasnäkkideni. Eesti tarbijani jõuab neist 30.

Edu võti

Tootearenduse ja ettevõtte digitaliseerimise kõrval pööratakse Balsnackis palju tähelepanu uute seadmete ehitamisele. „Kui tahame, et noor insener meile tööle tuleks, peaks selleks olema vastav keskkond,“ põhjendab ettevõtte arendusjuht.

Nüüd on taas käiku minemas kaks uut kartulivahvli tootmisliini, mis oluliselt suurendavad Balsnacki toodangut. Rusingu kinnitusel on need valmis ehitatud PRIA abil ja Swedbank Eesti toel. „Kui mina 10 aastat tagasi Balsnacki tulin, oli ettevõtte käive 6,5 miljonit. Plaan oli kasvada 10-le miljonile. Tänaseks on see saavutatud. Nüüd on plaan kasvada 20-le miljonile. Seda ikka sama arvu, 70-80 töötajaga,“ räägib Reigo Rusing ettevõtte plaanidest. Et tootele turgu on, ei maksa kahelda. „Eesti on Euroopas inimese kohta kõige vähem toitu tootev riik,“ kinnitab Rusing.

Sellel aastal pöördusid pärast COVID-it Balsnacki poole ka Hiina kliendid, esimesed uued tellimused on laevaga juba teele läinud. Esimene samm on tehtud ka India turule sisenemiseks. Ettevõtte toodang on tänaseks jõudnud juba rohkem kui 60 riiki üle maailma.