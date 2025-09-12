Arvo Pärdi kelmikad väikevormid said kaante vahele

Arvo Pärdi Keskusel valmis helilooja 90. sünni-päeva puhul mahukas raamat „Tänuga. Südam-likult. Armastu-sega. Muusikalised tervitused Arvo Pärdilt“.

3. septembril Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal raamat-albumit esitletigi. Arvukate külaliste seas olid helilooja lähedased ja sõbrad, aga ka poliitikud, tuntud ettevõtjad ja kultuuri- ning muusikainimesed.

„Muusikalised tervitused on omalaadsed väikevormid, mille Arvo Pärt on kirjutanud sõpradele, headele tuttavatele, koostööpartneritele. Ja millest avalikkus seni suurt midagi ei tea,“ kõneles kokkutulnuile raamatu üks koostajatest Maarja Tyler. Muusikaliste tervituste ajend ja eesmärk on olnud õnnitleda, tervitada või tänada. Peaaegu viiekümne aasta jooksul on Pärt kirjutanud üle kaheksakümne tervituse, millest raamatukaante vahele jõudis 78.

„Muusikalises tervituses tõusevad esile helilooja siirus ja lüürilisus, aga ka isikupärane huumorimeel, mis kujundab tervituste heli-, sõna- ja pildikeelt.“

Maarja Tyler

Muusikaline tervitus kui postkaart

Pühenduse saajate seas on palju lähedasi muusikuid ja kultuuritegelasi, helilooja on kirjutanud tervitusi ka võimukandjatele ja teistele, kellega Arvo Pärt on oma tegevuses kokku puutunud. Adressaatideks on näiteks helilooja Tõnu Kaljuste, Eesti presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid, peaminister Andrus Ansip, ettevõtja Väino Kaldoja. Mitu muusikaliselt huvitavat ja terviklikku väikevormi on Pärt loonud lahkumiskingiks keskuse endistele töötajatele.

Maarja Tyler mängiski klaveril ette muusikapala, mille Arvo Pärt pühendas omanimelises keskuses töötanud Eneli Meresmaale. „Muusikalises tervituses tõusevad esile helilooja siirus ja lüürilisus, aga ka isikupärane huumorimeel, mis kujundab tervituste heli-, sõna- ja pildikeelt,“ kirjeldas Maarja Tyler. Samuti toovad need väikevormid paberile panduna esile Arvo Pärdi keeletundlikkuse: neis leidub nootide kõrval sõnamänge, joonistusi ja graafilisi kujutisi. Sageli kasutab Pärt muusika loomisel tervituse saaja nimetähti, mis on ümber mõtestatud helikõrgusteks.

Sünnipäeva- ja pulmaõnnitlustes on helilooja kasutanud fantaasiarikkalt tuntud sünnipäevalaulu „Happy Birthday“ muusikat ja kuulsat Mendelssohni pulmamarssi.

Tervitused on salvestatud

Kuigi tervitused pole oma kaalult võrreldavad Pärdi kontsertteostega ega ole mõeldud esitamiseks, on suurem osa tervitustest väljaande jaoks salvestatud. Osa neist on sisse mänginud Arvo Pärt ise. Muusikaliste tervituste kogu on võimalik kuulata Arvo Pärdi Keskuse kodulehelt.

Tervitused on toodud kronoloogiliselt varasemast hilisemani. Kogumiku koostajad ja toimetajad on Maarja Tyler, Karin Rõngelep ja Ardo Västrik, kujunduse autor on Angelika Schneider. Raamatu väljaandmist toetasid kultuuriministeerium ja kultuurkapital.