Hiina Kommunistliku Partei (HKP) 20. keskkomitee 4. plenaaristungil vastu võetud soovituses Hiina 15. viisaastakuplaani kohta on sätestatud strateegiline kava Hiina arenguks järgmise viie aasta jooksul. Viisaastakuplaanid on saatnud Hiina moderniseerimist alates esimese plaani koostamisest 1953. aastal.

Olen loomulikult uhke, et Hiinal on õnnestunud saavutada kiire majanduskasv ja püsiv sotsiaalne stabiilsus, kuid viimasel ajal olen mõelnud mitme eestlasest sõbra esitatud küsimusele „Mis on Hiina eduloo saladus?“. Hiinas on käibel väljend „faktide tagant tõe otsimine“. Lubage mul otsida Hiina arengu faktidest tõde kõigi jaoks, kes selle vastu Eestis huvi tunnevad.

Esiteks: tugev juhtimine solidaarsuse nimel

Iga riik vajab juhtimist. Hiinas on juhtimine eelkõige HKP õlul. Hiina mõistmiseks tuleb ennekõike mõista HKPd. HKP stigmatiseerimine ideoloogiliste eelistuste põhjal ei aita kuidagi kaasa tõe leidmisele Hiina arengu teemal.

Üks oluline tunnusjoon, mis eristab HKPd paljudest teistest erakondadest üle kogu maailma, on see, et HKP ei esinda ühtegi huvirühma ja seega pole parteil ka mingeid erihuve. Selle asemel asetab HKP alati esikohale Hiina rahva ja kaitseb enamiku hiinlaste põhihuve. Nii ei jää partei kinni ühegi rühma kitsarinnalistesse huvidesse, suunab riigi kurssi laiema pildi alusel, koordineerib kõigi poolte jõupingutusi, kogub kogu protsessi vältel erinevat tagasisidet rahvademokraatia kaudu ja tagab võimalikult suure konsensuse. Sel viisil saab ressursse tõhusalt lõimida ja koondada, et luua jõudu peamiste ülesannete täitmiseks ning riigi arengu edendamiseks.

Teiseks: teadusmetoodika seaduste järgimiseks

Inimühiskonna arengut suunavad objektiivsed seaduspärasused ning edu saavutamine on võimalikud üksnes siis, kui need on kindlaks tehtud ja neid austatakse. Juhindudes teadusmetoodikast „praktika, tunnetus, edasine praktika ja sügavam tunnetus“, uuris HKP järjekindlalt arengut suunavaid seaduspärasid, lähtudes Hiina riigi tegelikust olukorrast ning kujundades välja oma arengufilosoofia, -tee ja -mudelid ning vastavad institutsioonilised raamistikud. Seda protsessi on alati saatnud veendumus, et innovatsiooni nimel tuleb lasta mõtetel vabalt lennata, jäädes samas truuks oma põhimõtetele.

Võtame näiteks ühe soovituse 15. viisaastakuplaanist: „kiirendada kõrgetasemelise sotsialistliku turumajanduse arendamist“. See soovitus põhineb aastakümneid kestnud analüüsil sotsialismi ja turumajanduse dünaamika kohta. Rahvavabariigi algusaegade plaanimajandus, 1984. aastal edasi arendatud kaubapõhine plaanimajandus, seejärel 1992. aastal sotsialistlik turumajandus ja 2022. aastal kõrgetasemeline sotsialistlik turumajandus on kõik sammud järjepidevas protsessis, mille eesmärk on suurendada teadmisi praktilise kogemuse kaudu, uurides seaduspärasid, järgides neid ning saavutades edu.

Hiina sotsialistliku turumajanduse keskne aspekt on turu ja valitsuse vastastikmõju. Selle teema kohta on Eestis avaldatud erinevaid arvamusi. Hiina propageerib tõhusat turgu ja hästi toimivat valitsust. Ühelt poolt tuleb austada turu otsustavat rolli ressursside jaotamisel ning hoolitseda selle eest, et turg täidaks oma ülesannet kõikjal, kus võimalik. Teisalt peaks valitsus oma kohustusi paremini täitma ning aru saama, mida tuleb teha ja mida mitte. Valitsus peaks võimalikult vähe tegelema ressursside otsese jaotamisega ega tohiks sekkuda mikromajanduslikku tegevusse. Selle asemel on valitsuse ülesanne parandada tururegulatsiooni, pakkuda avalikke teenuseid, edendada sotsiaalset õiglust jms, et pakkuda lahendusi seal, kus turg ei toimi.

Kolmandaks: sotsiaalse elujõulisuse, reformide ja avatuse otsustav edendamine

Sellest ajast peale, kui Hiina tegi 1978. aastal ajaloolise otsuse seada keskseks eesmärgiks majandusareng, mille saavutamisel mängisid juhtrolli struktuursed majandusreformid, pole reformid eri valdkondades (poliitika, kultuur, ühiskond, keskkond, partei ülesehitus) kunagi peatunud. Reformidega on keskendutud institutsioonide ja mehhanismidega seotud probleemide lahendamisele, mis piiravad ning takistavad riigi põhiülesandeid. Nende eesmärk on vabastada tootmisjõud, hoogustada tempot ja saavutada kiire areng. Lõputud ja üha põhjalikumad reformid annavad majanduslikule ning sotsiaalsele arengule pidevalt uut jõudu.

Järgmise viie aasta jooksul keskendutakse Hiina reformikavas kvaliteetse arengu edendamisele. 15. viisaastakuplaanis kirjeldatakse reformimeetmeid 12 põhivaldkonnas, sealhulgas teadus- ja tehnoloogiainnovatsiooni edendamiseks ning rohepöörde kiirendamiseks kõigis majandusliku ja sotsiaalse arengu valdkondades. Need meetmed loovad tugeva aluse Hiina eesmärgile ehitada 2035. aastaks üles nüüdisaegne sotsialistlik riik.

Avanemise kontekstis on Hiinas alati räägitud ka reformidest. Maailmas, kus riikide sidemed on üha tihedamad ja globaliseerumine on muutunud pöördumatuks, on avatus ainuke viis saada täpsemalt aimu ajastu arengusuundadest, muuta riiklikud reformid sihipärasemaks ning pidada sammu üleilmsete arengusuundadega.

Avatus viib edasi, samas kui isolatsioon viib vältimatult mahajäämuseni. Selliseid näiteid on Hiina ajaloos palju. Peaaegu samal ajal Euroopa avastusretkede ajastuga kehtestasid Mingi ja Qingi dünastiad Hiinas 200 aastaks merenduskeelud, mis pärssisid Hiina majandusarengut ning põhjustasid 19. sajandi keskel riigi mahajäämuse paljudes valdkondades.

Sellele järgnes aga suur kontrast. Enne Maailma Kaubandusorganisatsiooniga liitumist 2001. aastal kardeti, et avatus maailmale võib kahjustada Hiina turgu, eriti väikse konkurentsivõimega tööstusharudes, nagu autotööstus. Tegelikult sundis sellele järgnenud konkurentsisurve Hiina ettevõtteid muudatusi tegema, võimalusi ära kasutama, innovatsiooni edendama ja tööstust ajakohastama. Hiina autotööstus pole mitte ainult ellu jäänud, vaid tõusnud juhtivaks tegijaks uusi energiaallikaid kasutavate sõidukite sektoris.

Viimane, kuid mitte vähem oluline on kestliku koostöö põhimõte, mis toob kasu mõlemale poolele

Hiina on välissuhetes järjepidevalt järginud võrdsuse ja vastastikuse kasu põhimõtteid. See heidab kõrvale iganenud mentaliteedi, mis näeb konkurentsi nullsummamänguna, kus võitja saab kõik endale. Meie eesmärk on kindlustada jätkuv areng, ehitades ühiskonda, kus inimkonnal on ühine tulevik, ning edendades majanduslikku üleilmastumist, et saavutada suurem avatus, kaasatus, universaalsus, tasakaal ja, mis peamine, vastastikune kasu. Seisame kindlalt vastu hegemooniale, omavolile ja kiusamisele rahvusvahelisel areenil, et kaitsta otsustavalt WTO-le tuginevat mitmepoolset kaubandussüsteemi ning aidata kaasa maailmamajanduse stabiilsusele ja prognoositavusele.

Hiina on praegu maailma suurim partner kaupade müümisel ja suuruselt teine partner teenuste müümisel. Hiina on üle 150 riigi ja piirkonna peamine kaubanduspartner, kes on sõlminud 23 vabakaubanduslepingut 30 riigi ja piirkonnaga ning teeb koostööd üle 150 riigi ja 30 rahvusvahelise organisatsiooniga Vöö ja Tee algatuse raames. Hiina jätkab moderniseerimist. Samas pole selle eesmärk lihtsalt nüüdisajastamine kui selline, vaid ühise heaolu kindlustamine. Hiina areng pakub võimalusi kogu maailmale. Koostöö Hiinaga tähendab kohanemist võimalustega.

Kokkuvõttes peab iga riigi areng põhinema enda tegelikel oludel ja iga riik peab leidma oma tee. Samas on alati kasulik õppida üksteise tugevatest külgedest. Olen valmis edendama kogemuste vahetamist ja vastastikust õppimist oma Eesti sõpradega, et arendada edasi tugevaid ning stabiilseid kahepoolseid suhteid, mis põhinevad austusel, võrdsusel ja vastastikustel hüvedel.