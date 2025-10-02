Alates tänasest, 1. oktoobrist kuni 22. oktoobrini on pealinna noortel võimalik esitada kandideerimisavaldusi Tallinna noortevolikokku kandideerimiseks. Noortevolikogu valimised toimuvad 10.-16. novembril.

Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja Marko Ooli sõnul annab noortevolikogus panustamine noortele võimaluse kujundada oma kodulinn noorte nägu. „Noortevolikogu on võimalus, kus iga 14–21aastane Tallinna noor saab päriselt kaasa rääkida ja oma hääle kuuldavaks teha. See on koht, kus saab mõjutada linna otsuseid, seista noorte huvide eest ja viia ellu ideid, mis muudavad elu paremaks nii sulle kui su sõpradele. Kui noortel on ideid ja huvi ühiskonna vastu, siis on noortevolikogu parim stardiplatvorm. Siit saab kogemuse, mida hindavad nii ülikoolid kui ka tööandjad, lisaks võib see olla noore esimene samm poliitika või noortevaldkonna juhtimise suunas,“ sõnas Ool.

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14-21aastane. Kandideerida saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas.

Kandideerimiseks tuleb esitada valimisi korraldavale esindusorganisatsioonile ehk Tallinna Haridusametile kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri, mis sisaldab omapoolset nägemust tööst noortevolikogus. Noortevolikogusse kandideerimise tähtaeg on 22. oktoober kell 23.59. Dokumendid tuleb esitada meilile kandideerimine@noortevolikogu.ee. Seejärel tutvustatakse kandidaate avalikkusele.

Hääletamine toimub 10.-16. novembril selleks ettenähtud keskkonna taotlen.tallinn.ee vahendusel, kuhu tuleb sisse logida riigi autentimisteenuse TARA abil. Hääletaja saab end autentida nii ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID kui ka välisriigi kasutajana. Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas kandideeriva kandidaadi poolt. Hääletada saavad noored vanuses 14-21 aastast.

Valimistulemused kinnitab valimiskomisjon 17. novembril, misjärel avaldatakse ka tulemused. Valimiskomisjoni kuuluvad Tallinna Haridusameti, Tallinna Strateegiakeskuse, Tallinna Linnavolikogu kantselei, Tallinna Linnakantselei ja noorte esindaja. Noortevolikogu põhimääruse kohaselt valitakse volikokku liikmeid linnaosapõhiselt, et tagada noorte laiapõhjaline kaasatus ja eri piirkondade noorte esindatus. Kokku valitakse noortevolikogusse 26 liiget ning mandaadid jaotatakse linnaosas elavate noorte arvu alusel. Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

Lisainfot noortevolikogu valimiste kohta leiab Tallinna noortevolikogu veebilehelt.