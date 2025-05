Tänavuse aasta kooli tiitli pälvis Harjumaal tegutsev 9-klassiline Kindluse Kool, kes suutis nii žüriile kui ka Eesti rahvale kõige mõjusamalt tutvustada oma kooli nüüdisaegseid ja innovaatilisi lahendusi, mis muudavad koolis õppimise huvitavamaks ja tulemuslikumaks.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on 2020. aastal loodud Kindluse Kool suurepärane näide koolist, kus õppimine on seotud eluliste ja mänguliste lahendustega. “Kindluse Kool on eeskujuks, kuidas innovatiivsete lahendustega saab muuta õppe põnevaks ja praktiliseks ning laieneda õppetööga klassiruumist väljapoole. Näiteks on koolipäevad üles ehitatud elulise seikluse võtmes, kus detektiive mängides õpitakse nii arvutamist, kirjutamist, lugemist kui ka loodusõpetust. Nutikas õppimine toimub igal pool ja koostöiselt,“ rääkis minister.

Konkursiga sooviti tänavu esile tõsta koole, kus rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, toetatakse koolipere heaolu ning lõimitakse oskuslikult formaalset ja mitteformaalset õpet. Haridus- ja Noorteameti peadirektori Jaak Raie sõnul suutis Kindluse Kool oma kaaskirjas ja videos fookusteemat hästi esile tuua. “Ainult klassiruumis õppimisest jääb tänapäeval väheseks. Kindluse Kooli puhul on selgelt näha, et koolipere on koosloomelistele ja kaasahaaravatele lahendustele palju rõhku pannud. Selline lähenemine loob väga hea keskkonna hilisemas täiskasvanu elus edukaks toimetulekuks,” märkis Raie.

Kindluse Kooli direktori Reelika Turi sõnul on võit kogu kooliperele väga rõõmustav uudis ja näitab, et nad teevad õiget asja. “Kindluse Kool on veel väga noor kool, kooliteed on käidud vaid kuus õppeaastat. Aasta kooli tiitel on meile suur tunnustus ja teeb kogu koolipere väga rõõmsaks. Kindluse koolis on esikohal õppija ja talle huvitava koolikeskkonna loomine. Loomulikult on kooli õpilaste kiire kasv teinud viimased õppeaastad väljakutsuvaks, kuid mul on hea meel tõdeda, et meie ühine panustamine on kandnud vilja. Meie kogukond usub meisse ja on meiega alati kaasas,” ütles Turi.

Aasta kool 2025 konkursi auväärse teise koha saavutas Tallinna Prantsuse Lütseum ja kolmanda koha pälvis žürii ja rahvahääletuse punktiarvestuse tulemusena Kuressaare Nooruse Kool. Kokku anti kahes hääletusvoorus 20 902 häält.

Varasemalt on aasta kooli tiitli pälvinud Jõhvi Gümnaasium, Metsküla Algkool, Läänemaa Ühisgümnaasium, Uulu Põhikool, Võru Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium ja Tallinna 32. Keskkool.

Žüriisse kuulusid sel aastal Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja Laura Klemmer, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ülddidaktika kaasprofessor Liina Lepp, ERRi esindaja Raadio 2 saatejuht Marta Püssa, Haridus ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna peaekspert Taavi Kreitsmann, 2024. aasta konkursi võitnud Jõhvi Gümnaasiumi direktor Tatjana Ait, Haridus- ja Noorteameti haridusuuenduste osakonna projektijuht Triin Saar ning investor ja endine õpetaja Kristi Saare.

