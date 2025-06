Viimsi gümnaasiumi lõpetasid kullaga Ander Anvelt, ­Kaspar Kallaste, Grete Keskel, Oskar Liinev, Rasmus Rabtšuk, Georg Ränk, Tobias Salla ja Grete Vaarik; hõbemedali said Keitlyn Carolina Asi, Agne ­Bauman, Rome Martti Daum, Anna-Liisa Dobrjanski, Hanna Einama, Mari Jaško, Marie Joamets, Nora Järva, Elo Kupits, Anneli Kuusik, Kertu Laur, Liisa Liimets, Sarlotte Lõvi, Raneli Orman, Paula Nataly Parve, Lily Pullerits, Kadri Reisner, Marta Lota Siitam, Liselle Stomma ja Loreta Sults. Noorte mentorid olid Eve Palm, Ingrid Hermet, Ingrid Rõigas, Ivi Rammul, ­Kaitel Poobus, Karmen Paul, Kristiina Noormets, Matthijs Quaijtaal, Merle Nestra, Viire Jagomägi, Ülle Pinnonen.

Tabasalu gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Kristofer-Robin Kalle, Katariina Luhakooder ja Liisa Peet, hõbemedali said Helena Eltermaa, Kamilla Hein, Lisanna Jürgens, Karl-Richard Kalgan, Liisi Leemets, Senna-Marleen Maasing, Rait Mägi ja Anee Trisberg. Mentorid olid Andreas Viikvald, Ave Kallas, Gerli Israel, ­Grete-Stina Haaristo, Indrek Lindsalu, Luule Vain, Marika Viira, Terje Koll.

Saue riigigümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Alexandra Vall, Berit Laar, Eliise Marie Junkur, Laura Kristiina Edesi, Mia Johanna Paas, Mia Marleen Oruste, Priidik Kiilberg ja Tuule Mari Kuningas. Hõbemedali said Edeli Hain, Rihard Meesit, Katrina Maria Uurits, Lisette Oja, Mathias Treiel, Mirjam Pormeister ja Rosanna Elisa Rikka. Mentorid olid Aliide-Marie Kais, Berit Väli, Gerli Israel, Marika Viira, Taavi Vilba, Terje Koll.

Saku gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Kert Adams, Kelli Hints, Emma Katariina Kaare, Marleen Mägi, Johanna Helene Palm, Emily Peet, Elenora Rakaselg, Joonas Rohtla ja Sten Tänavsuu. Hõbemedali said Meribel Allik, Ruth Hansar, Kertu Koptelkov, Mihkel Rohtla ja Katariina Vahenõmm. Klassijuhatajad Inga Nurme ja Anneli Pihl.

Paldiski ühisgümnaasiumi lõpetasid kullaga Milana Arm, Veronika Baida, Mihael Karabut, Tanel Mirošnitšenko, Aljona Pispanen ja Sergei Seppago; hõbemedali said Rasmus Miilmaa, Artjom Seppago ja Kelly Tõnisson. Klassijuhataja Heigo Ausmees.

Maardu gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Mihhail Pahhuštši, Gabriel Petrov, Adelija Solovjova ja Vasilina Vinogradova; hõbemedali said Viktoria Balahhonova, Alina Kovaljova, Fjodor Kupinski ja Stefanie Laas. Klassijuhatajad Evelin Veiner ja Tiina Kihulane.

Harjumaa omavalitsuste liidul on traditsioon tunnustada tänusündmusega maakonna parimaid lõpetajaid ja nende klassijuhatajaid, juhendajaid, õpetajaid, mentoreid. Sel aastal toimub tänusündmus Tallinna Maarjamäe lossis ja filmimuuseumis 3. juunil.

Harju maakonna 15 gümnaasiumist on sel aastal kokku 125 medaliga lõpetajat. Kuld-medaleid 51 ja hõbemedaleid 74.

